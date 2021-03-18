جولة لأرسنال ويونايتد بالدوري الأوروبي ضمن مباريات الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تقام اليوم الخميس، العديد من المباريات سواء الأوروبية، فمن المقرر أن يلتقي آرسنال المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني مع أولمبياكوس اليوناني الذي يضم بين صفوفه أحمد حسن "كوكا" في إياب دور الـ16 بالدوري الأوروبي.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين قد انتهت بفوز أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومن المقرر أن يغيب "كوكا" عن دعم فريقه اليوناني في مباراة اليوم بسبب الإصابة.

وفي البطولة ذاتها، يلتقي ميلان مع مانشستر يونايتد على ملعب سان سيرو، علما بأن مباراة الذهاب التي استضافها ملعب أولد ترافورد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفيما يلي نستعرض مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري الأوروبي (إياب دور الـ16)

7:55- أرسنال x مانشستر يونايتد

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports 1 HD Premium).

7:55- شاختار دونيتسك x روما

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD Xtra 1).

7:55- دينامو زغرب x توتنهام

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports 2 HD Premium).

10:00- يونج بويز x أياكس أمستردام

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD Xtra 1).

10:00- ميلان x مانشستر يونايتد

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports 1 HD Premium).