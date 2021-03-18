«تعديل لقاء القمة.. رفض إلغاء الدوري.. لقاء النصر».. مقترحات الأهلي في اجتماع اتحاد الكرة

الشارقة - اميمة ياسر - تواجد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ممثلًا عن النادي، في اجتماع اتحاد الكرة المصري مع أندية الدوري المصري، لمناقشة إلغاء الدوري المصري.

ونقل قنديل خلال حضوره اجتماع الأندية مع الجبلاية، تمسك مسؤولو المارد الأحمر، باستمرار منافسات الدوري المصري، وعدم التطرق إلى إلغائه، وذلك للأضرار التي من الممكن أن تقع على الأندية من وراء القرار. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

كما حرص قنديل، على تقديم بعض المقترحات وعرضها على إدارة الجبلاية، من أجل الحفاظ على استمرار المسابقة وحمايتها من الإلغاء

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن قنديل أبدى خلال حضوره تمسك مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب برفضه التام لفكرة إلغاء بطوله الدوري الممتاز وذلك لعده أسباب وتقديم حلول لها أبرزها:

أولًا: «وجود فارق كبير في التوقيت بين مباراتين الأهلى والزمالك في دوري أبطال إفريقيا إلى جانب عدم وجود مباريات محلية خلال تلك الفترة، وبالتالي تقديم مباراة الأهلي والزمالك المقرر لها يوم 18 أبريل المقبل، لتقام يوم 15 أو 16 من نفس الشهر، وبالتالي منح أيام راحة زيادة للفرق».

مقترحات عديدة من الأهلي في اجتماع اتحاد الكرة

ثانيًا: «رفض النادى الأهلى إقامة مباراة النصر في دورر ال 32 من بطولة كأس مصر في الإسكندرية نظرا لكون الفريقين من القاهرة وأيضا في ظل اإقامه المباراة دون حضور جماهيري، وبالتالي يتم وضع مباراته مع النصر لتكون مثالًا يوم 6 أبريل المقبل، حيث يلتقي مع المريخ السوداني يوم 2 من نفس الشهر، ثم سيمبا يوم 10 من الشهر ذاته، وبالتالي يتم تقديمها بدلًا من 14 الشهر المقبل».

ثالثًا: «رفض إقامة مباراة الزمالك مع حرس الحدود في دور الـ32 من بطولة كأس مصر بالسويس وذلك لأنها تقام بدون حضور جماهيري، وبالتالي تقديم مواجهة الزمالك وحرس الحدود، لتقام على سبيل المثال يوم 6 أبريل ما بين مواجهتي مولودية الجزائر وتونجيت السنغالي».