تشلسي يجدد فوزه على أتلتيكو ويبلغ ربع النهائي

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لندن : جدد تشلسي فوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد الاسباني عندما تغلب عليه 2 صفر الاربعاء على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتأهل الى ربع النهائي.

وافتتح الدولي المغربي حكيم زياش التسجيل (34)، وأضاف البديل الإيطالي إيمرسون الهدف الثاني (90+4) بعد دقيقة من دخوله مكان الألماني كاي هافيرتس.

وأكمل أتلتيكو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه المونتينيغري ستيفان سافيتش (82).

وكان تشلسي فاز 1 صفر ذهابا في بوخارست بعد نقلها من اسبانيا اثر القيود المفروضة على الانكليز بسبب فيروس كورونا.

وهي المرة الاولى التي يبلغ فيها تشلسي بع نهائي مسابقة الكأس ذات الأذنين الطويلتين منذ موسم 2013/2014.

وراهن مدرب تشلسي الالماني توماس توخل على الفرنسي كورت زوما في الدفاع وعلى مواطنه نغولو كانتي إلى جانب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش في الوسط، فيما بقي جيرو أفضل هداف في المسابقة للنادي اللندني على مقاعد الاحتياط.

من ناحيته، استفاد مدرب "كولشونيروس" الارجنتيني دييغو سيميوني من جميع أوراقه الرابحة، فاشرك المهاجم البرتغالي جواو فيليكس بجانب الاوروغوياني لويس سواريس لزعزعة دفاعات الـ"بلوز"، كما استعاد جهود مدافعه الاورغوياني خوسيه خيمينيس العائد من الاصابة.

ولم يرتق الشوط الاول إلى المستوى المأمول مع الدقائق الثلاثين الاولى من دون فرص حقيقية تذكر، الى حين قاد تشلسي هجمة مرتدة بدأها هافيرتس بتمريرة إلى مواطنه تيمو فرنر المنطلق من منتصف الملعب كاسرا التسلل فمررها عرضية زاحفة داخل المنطقة الى المندفع زياش تابعها بيمناه فشل الحارس السلوفيني العملاق يان أوبلاك في صدها لتهز شباكه (34).

وهو الهدف الثاني للمغربي في 7 مباريات خاضها هذا الموسم في دوري الابطال.

وبدأ الشوط الثاني على وقع حركة جميلة من زياش فتخلص من المدافع ماريو هرموسو، بديل البرازيلي رينان لودي، ومرر كرة إلى فيرنر الذي اخترق الرواق الايمن وتوغل داخل المنطقة وسددها زاحفة صدها أوبلاك (48)، ثم برز زياش مرة جديدة بتسديدة لولبية بقدمه اليسرى من خارج المنطقة أخرجها الحارس بقبضته (56).

وحاول سيميوني انعاش خط هجومه فادخل مواطنه أنخل كوريا بدلا من سواريس، الصائم عن التهديف بقميص فريقه الجديد في 6 مباريات في دوري الابطال هذا الموسم، كما لم يسجل خارج معقل فريقه (برشلونة وأتلتيكو) في مبارياته الـ 25 الاخيرة، وتحديداً منذ أيلول/سبتمبر 2015.

وزادت محن أتلتيكو مع طرد مدافعه سافيتش بعد ضربه بكوعه المدافع الالماني أنتونيو روديغر (82).