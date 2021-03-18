بايرن ميونيخ دون عناء الى ربع النهائي

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ميونخ (ألمانيا) : جدد بايرن ميونيخ حامل اللقب فوزه على ضيفه لاتسيو عندما تغلب عليه 2 1 الأربعاء في ميونيخ في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وبلغ ربع النهائي.

وسجل الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي (33 من ركلة جزاء) وبديله الدولي الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ (73) هدفي بايرن ميونيخ، وماركو بارولو (82) هدف لاتسيو.

وكان بايرن ميونيخ فاز 4 1 ذهابا في العاصمة روما قبل ثلاثة أسابيع.

وخاض النادي البافاري المباراة في غياب قائده حارس المرمى الدولي مانويل نوير ومهاجمه الفرنسي كينغسلي كومان بسبب الاصابة.

واندفع لاتسيو منذ البداية بحثا عن هدف مبكر يساعده في مهمته شبه المستحيلة أمام العملاق البافاري لكن دون خطورة على مرمى الحارس ألكسندر نوبل.

وكانت اول واخطر فرصة للنادي البافاري تسديدة قوية من داخل المنطقة للوروا سانيه مرت بجوار القائم الايمن للحارس الاسباني بيبي رينا (13).

ورد القائد الدولي الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش بكرة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للارجنتيني خواكين كوريا بين يدي الحارس نوبل (15).

وحصل بايرن ميونيخ على ركلة جزاء بعد عرقلة لاعب الوسط الدولي ليون غوريتسكا من قبل المدافع فيدات موريتشي من كوسوفو فانبرى لها ليفاندوفسكي بيمناه على يمين رينا (33) مسجلا هدفه الخامس في ست مباريات هذا الموسم.

وهو الهدف الـ73 للدولي البولندي في 96 مباراة في المسابقة القارية العريقة.

وزادت محن لاتسيو باصابة مدافعه الجزائري محمد فارس في نهاية الشوط الاول فترك مكانه للبوسني سيناد لوليتش، ثم أصيب لاعب وسطه مانويل لازاري مطلع الثاني ودخل البرازيلي أندرياس بيريرا مكانه (57).

وكاد ليفاندوفسكي يعزز تقدم النادي البافاري بتسديدة زاحفة قوية بيمناه من خارج المنطقة ارتطمت بالقائم الايمن وظهر الحارس رينا قبل ان يسيطر عليها الاخير (67).

وأخرج فليك مهاجمه البولندي ليفاندوفسكي ودفع بالدولي الكاميروني موتينغ (71) ونجح الاخير في إضافة الهدف الثاني من أول لمسة عندما تلقى كرة في العمق على طبق من ذهب من النمسوي دافيد ألابا فتوغل داخل المنطقة وتابعها بيمناه على يسار رينا (73).

وقلص لاتسيو الفارق عبر مدافعه بارولو بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر ركلة حرة جانبية انبرى لها بيريرا (82).