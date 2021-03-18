شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يعلن اليوم قائمة المنتخب لمباراتىّ كينيا وجزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المحلية لمباراتى كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، وخاصة بعد انتهاء مشاركة الأندية المصرية فى البطولات القارية، للدخول فى معسكر مغلق اعتبارا من يوم 20 مارس الجارى، ومن المقرر أن تضم القائمة 26 لاعبا.

واستقر الجهاز الفنى على خوض المنتخب تدريباته بالقاهرة حتى موعد سفر البعثة إلى كينيا يوم 23 من الشهر نفسه وخوض مران وحيد فى العاصمة نيروبى.

وأكد حسام البدرى أنه وأعضاء جهازه الفني تابعوا كل اللاعبين للاستعداد لهذه المرحلة المهمة فى مشوار تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف البدرى، فى تصريحات صحفية، أن الجهاز الفنى ينظر لتخطى هذه المرحلة بغض النظر عن الصعوبات الموجودة قبل هذا التجمع من حالات إجهاد عامة لكل اللاعبين نتيجة ضغط المباريات وتلاحم المواسم وانتشار فيروس كورونا، مؤكدًا ثقته الكاملة فى المجموعة التى ستقع عليها الاختيار لتحقيق أهداف المنتخب من خلال تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة كينيا والتى أكد صعوبتها فى ظل رغبة الخصم على استغلال فرصة المتاحة للتأهل وهو ما ظهر فى شكل استعداداتهم الأخيرة .

وأعلن الجهار الفنى لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمى المقبل، وشملت القائمة 6 لاعبين هم محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى)، ومحمد الننى (أرسنال الإنجليزى )، وأحمد حجازى (اتحاد جده السعودى ) ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) وأحمد حسن كوكا( أولمبياكوس اليونانى ) ومصطفى محمد (جالطة سراى التركي).

وأكد محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أنه تم مخاطبة أندية هؤلاء اللاعبين بالاستدعاءات الرسمية طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الفيفا موضحا أنه على تواصل مع هذه المجموعة المختارة للتنسيق حول تحديد رحلات الطيران لحضورهم للقاهرة والانضمام إلى رحلة الفريق المسافرة إلى نيروبى يوم 23 مارس.