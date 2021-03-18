شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. أزارو يستغل خطأ حارس المصري ويسجل هدف تتويج الأهلى بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الوقت والأصلى بالتعادل السلبى بين الأهلى والمصري فى بطولة كأس السوبر المحلى موسم 2018 ولجأ الفريقان إلى الوقت الإضافى لحسم البطل وكانت المباراة سجالا بين المارد الأحمر والفريق البورسعيدي وتبادلا الهجمات وإهدار الفرص على استاد هزاع بن زايد فى مدينة العين الإماراتية إلى أن أتت الدقيقة 11 من الشوط الإضافى الأول "100 +1 " حيث سجل وليد أزارو مهاجم القلعة الحمراء الأسبق هدف الفوز الوحيد مستفيداً من خطأ قاتل ارتكبه أحمد مسعود حارس مرمى المصرى البورسعيدى.

ووقتها المغربى وليد أزارو دخل تاريخ الكرة المصرية من أوسع أبوابه، ليس لتسجيله هدف تتويج الأهلى بلقب السوبر فى لقاء المصرى فحسب، بل كونه أول لاعب أجنبى يسجل هدفاً فى تاريخ السوبر المصرى منذ انطلاق المسابقة عام 2001، وكانت بطولة السوبر المصرى شهدت 27 هدفاً قبل لقاء الأهلى والمصرى لم يفلح أى لاعب أجنبى محترف فى التسجيل، قبل أن يحرز المغربى الهدف ويحسم اللقب للمارد الأحمر.

ونجح الأهلي فى تحقيق 42 بطولة دوري ممتاز، وحقق بطولة كأس مصر 37 مرة، فيما حقق بطولة كأس السلطان حسين 7 مرات، وحقق دوري القاهرة 16 مرة، وتوج بكأس السوبر المصري 11 مرة، وكأس الجمهورية العربية المتحدة مرة واحدة، وحقق بطولة دوري أبطال أفريقيا 9 مرات، وتوج ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكئوس 4 مرات، بطولة كأس الكونفيدرالية مرة وحيدة، وتوج بكأس السوبر الأفريقي 6 مرات، كأس الأفرو أسيوية مرة وحيدة، وبطولات الأندية العربية 4 مرات طبقًا للموقع الرسمي للنادي الأحمر.