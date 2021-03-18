شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يذاكر أخطاء الزمالك أمام الترجى قبل العودة للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على تحديد الأخطاء التى وقع فيها لاعبى فريقه، خلال مواجهة الترجى التونسى التى انتهت بخسارة الفارس الأبيض بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

وراجع كارتيرون الأخطاء التى وقع فيها لاعبى الزمالك خلال لقاء الترجى، من أجل الوقوف عليها والعمل على معالجتها فى التدريبات الجماعية التى ستبدأ يوم السبت المقبل عقب انتهاء فترة الراحة السلبية التى حصل الفريق عليها لمدة 3 أيام بعد مباراة الترجى.

ويعمل الخواجة الفرنسى على رفع معدل اللياقة البدنية للفريق الأبيض، حيث أكد أن الزمالك يعانى من هبوط فى معدل اللياقة الأمر الذى أدى لتدهور نتائجه ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بخلاف العامل النفسى الغير جيد لدى اللاعبين.

ويتبقى للزمالك مباراتين فى دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، حيث سيحل ضيفًا على مولودية الجزائر، ثم يستضيف تونجيث السنغالى فى الجولة الأخيرة.

ورغم صعوبة الموقف إلا أن فرص الصعود لاتزال موجودة للزمالك، الفريق الأبيض أصبح مطالبا بضرورة تحقيق الفوز في مباراتي الجولتين الخامسة أمام مولودية الجزائر والسادسة أمام تونجيث السنغالي، للوصول للنقطة 8، مع خسارة المولودية نفس الجولتين أمام الزمالك والترجي ليتجمد رصيده عند النقطة 8، ولكن سيتأهل الزمالك لتفوقه في المواجهات المباشرة أمام مولودية الجزائر بالتعادل في القاهرة وفوز الزمالك في الجزائر، حال حدوث السيناريو المذكور.