شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لـ"محمد سامى" مدافع غزل المحلة خلال معسكر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد سامى، مدافع فريق غزل المحلة، إلى اختبار طبى خلال معسكر الفريق الذي سيقام في القاهرة الأسبوع المقبل، وذلك لمعرفة مدى شفائه من الإصابة التي لحقت به منذ مباراة الزمالك في الدورى الممتاز.

وتعرض محمد سامي للإصابة بكسر في الجمجمة بعد تدخل التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك العنيف عليه خلال مواجهة الفريقين والتي على إثرها تم نقل اللاعب إلى المستشفى وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه اللاعب التونسي في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، الذي حقق المحلة خلاله الفوز على الأبيض بنتيجة 2/1.

واستقر خالد عيد المدير الفني للفريق بخوض مباريتين ودتيتين مع أحد أندية الدورى الممتاز وذلك للحفاظ على الجانب البدنى والفنى للاعبين خلال معسكر الفريق الذي سينطلق يوم السبت المقبل في القاهرة، بسبب التوقف الدولى لمنتخب مصر.

ويخوض فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد معسكرا مغلقا لمدة أسبوع بأحد فنادق القاهرة والتى سوف يبدأ من يوم السبت المقبل ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 22 نقطة عقب خوض 16 مباراة فوز فى 5 والتعادل في 7 والخساراة فى 4 مباريات.