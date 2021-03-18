شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يعود لتدريباته بعد 48 ساعة راحة سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم الخميس فريق الاتحاد السكندري لتدريباته الجماعية بعد راحة سلبية لمدة 48 ساعة حصل عليها اللاعبون بفرمان من حسام حسن المدير الفني عقب الفوز المثير على البنك الأهلي الاثنين الماضي والدخول في المربع الذهبي.

ووضع العميد حسام حسن برنامجا خاصا لتجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف بداية من استئناف الفريق لمرانه اليوم ولمدة 12 يوما حتى نهاية الأجندة الدولية.

ويغيب عن الاتحاد 9 لاعبين لأول مرة بسبب استدعائهم لمنتخباتهم الوطنية، حيث يغيب ثنائي منتخب جامياكا داميون لوي وروماريو ويلياميز، واللاعب الأوغندي أيمانويل أوكوي، واللاعب الإيفواري رزاق سيسيه، واللاعب السوري عمر الميداني.

كما يغيب عن الاتحاد ثلاثة لاعبين تم اختيارهم للمنتخب الأولمبي هم محمد صبحي وعمار حمدي وفوزي الحناوي، ولاعب في منتخب الشباب هو عبد الغني محمد.

وأشعل فريق الاتحاد السكندري الصراع على المربع الذهبي بعد فوزه على البنك الأهلي، فيما بقى الزمالك مغردا على القمة، مستغلا فارق المباريات المؤجلة للنادي الأهلي.

وحقق الاتحاد السكندري فوزا مهما على البنك الأهلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

بهذا الفوز ارتقى فريق الاتحاد السكندري للمركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثالث، ليقفز 4 مراكز مرة واحدة، فى المقابل بقى فريق البنك الأهلي في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.