شكرا لقرائتكم خبر عن رباعي الأهلي المحترفين ينضمون لمنتخباتهم.. وإجازة لأجايي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الجهاز الفني لفريق الأهلي استدعاء لرباعي الفريق الأحمر المحترفين من أجل الانضمام لمنتخبات بلادهم، فيما كان النيجيري جونيور أجايي الاستثناء الوحيد، حيث لم يتلق استدعاء من منتخب النسور في المعسكر الحالي.

وتلقى بدر بانون استدعاء من منتخب المغرب للمنتخب المغربي، والمشاركة معه في مبارياتي موريتانيا وبوروندي، ضمن مباريات الأجندة الدولية في مارس الجاري.

وعاد بدر بانون مع بعثة الأهلي للقاهرة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد الفوز على فيتا كلوب باستاد الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

كما تلقى أليو ديانج، استدعاء من منتخب مالي ؛ للانتظام فى معسكر منتخب بلاده؛ للمشاركة معه في مباراتي غينيا وتشاد بتصفيات أمم إفريقيا المقبلة خلال مارس الجاري.

وعاد ديانج مع بعثة الأهلي في الساعات الأولى من صباح الأربعاء على أن يعود إلى بلاده خلال الساعات المقبلة؛ للانتظام في معسكر منتخب مالي بعد التنسيق مع جهاز الكرة في النادي الأهلي.

بينما تخلف والتر بواليا عن العودة مع الأهلي من الكونغو للبقاء في بلاده والانضمام للمنتخب الكونغولي، استعدادا لخوض مباراتي الجابون وجامبيا في معسكر مارس الحالي.

بينما سافر علي معلول للانضمام إلى منتخب تونس والعلاج تحت إشراف سهيل الشملي طبيب منتخب نسور قرطاج، ولكن موقفه من المشاركة في مباريات تونس صعب، في ظل حاجته من 3 إلى 4 أسابيع قبل العودة للملاعب.

ويعد النيجيري جونيور أجايي هو اللاعب الوحيد من محترفين الأهلي الذي لم يصله استدعاء من منتخب بلاده، والذي استغل الأجازة في السفر إلى بلاده لقضاء وقت الراحة مع أسرته بنيجيريا.