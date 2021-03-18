شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يعلن اقترابه من التجديد للثنائي جمعة وكمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري أن كريم العراقي ظهير أيمن الفريق تم تجديد تعاقده ومستمر مع الفريق وكل ما أثير حول رحيله غير صحيح.

وأضاف الخولي في تصريحات تليفزيونية’: «التجديد للعراقي جاء بعد جلسة مطولة مع اللاعب بحضور نائب مجلس النواب عن محافظة بورسعيد حسن عمـار’، وتم الاتفاق على التجديد، واللاعب رغبته الأولى هي البقاء بصفوف المصري».

واختتم الخولي: «سيتم التجديد للثنائي أحمد جمعة وعمر كمال عبدالواحد، كما سيتم تعديل عقود بعض لاعبي الفريق مثل أحمد مسعود وفريد شوقي».