شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد: فرص الزمالك في التأهل بدوري أبطال أفريقيا مستحيلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق أن فرصة الزمالك في التأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا تكاد تكون مستحيلة بسبب صعوبة موقف الفريق الأبيض في المجموعة الرابعة.

وجاءت تصريحات شادي محمد بعد تاخر الابيض في مجموعته بعد هزيمتين من الترجي.

وأضاف شادي في تصريحات تليفزيونية’: «موقف الزمالك ازداد صعوبة عقب الخسارة أول أمس أمام الترجي التونسي في القاهرة، وتجمد رصيد الفريق الأبيض عند نقطتين وهو ما يجعل المهمة شبه مستحيلة بسبب صعوبة مباراة مولودية الجزائر في الجزائر».