شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: محمد شريف يذكرني بعماد متعب في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق أن محمد شريف مهاجم الأهلي يذكره بعماد متعب نجم الفريق السابق.

وأضاف سعيد في تصريحات تليفزيونية’: «محمد شريف مكسب كبير للنادي الأهلي ويمثل إضافة حقيقة لهجوم الفريق وجماهير الاهلي تشعر ان عماد متعب رجع تاني بعد كل تألق لمحمد شريف مع الاهلي».

واكد ابراهيم سعيد أن والتر بواليا لم يقدم أوراق اعتماده حتى الآن رغم حصوله على أكثر من فرصة.

واختتم سعيد: «أليو ديانج وعمرو السولية لا غنى عنهما في وسط ملعب الأهلي، وهم الأكثر انسجاماً بين لاعبي خط الوسط».