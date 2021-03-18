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تشيلسي مع توخيل.. البلوز يحقق أفضل انطلاقة في تاريخه مع المدرب الألماني

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل تشيلسي تألقه بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل، وبلغ ربع نهائي ، بفوزه 2-0 على ضيفه أتلتيكو مدريد، مساء الأربعاء، في إياب ثمن النهائي. وقدم تشيلسي عرضًا جميلًا أمام أتلتيكو مدريد، وحجز بطاقة العبور إلى دور الثمانية، بعدما تغلب على أتلتيكو 1-0 في لقاء الذهاب.

ووفقا لشبكة أوبتا، حافظ تشيلسي على سجله نظيفا من الهزائم في 13 مباراة بكافة المسابقات تحت قيادة توخيل، وهي أفضل بداية لمدير فني في تاريخ النادي اللندني. يذكر أن توماس توخيل تسلم تدريب تشيلسي، خلفًا للإنجليزي فرانك لامبارد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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