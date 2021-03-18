شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.. فرجاني ساسي وحامد وأوباما يحصدون العلامة الكاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا والتي لم تشهد جديدا للفريق الأبيض بعد الخسارة من الترجي التونسي وتوقف رصيد الزمالك عند نقطتين في المركز الثالث في المجموعة.

وشهدت مشاركة الزمالك حتى الآن مشاركة 21 لاعبا في المباريات الأربع التي خاضها الفريق الأبيض حتى الآن، وظهر خلالها الثلاثي طارق حامد وفرجاني ساسي وأوباما بالعلامة الكاملة في المباريات.

كشف حساب مشاركات لاعبي الزمالك في دوري الأبطال الإفريقي

حراسة المرمى

في مركز حراسة المرمى شارك الثنائي محمد أبو جبل ومحمود جنش، وشارك أبو جبل في مباراة واحدة بعدد دقائق 90 دقيقة، بينما شارك جنش في ثلاث مباريات مسجلاً 270 دقيقة.

خط الدفاع

شهد خط الدفاع بظهيري الجنب مشاركة 8 لاعبين وهم حازم إمام والذي شارك مباراة واحدة لمدة 46 دقيقة وأحمد عيد لمدة 68 دقيقة في مباراة واحدة وحمزة المثلوثي مباراتين لمدة 151 دقيقة.

وفي الجانب الأيسر شارك أحمد فتوح في 3 مباريات لمدة 133 دقيقة وعبد الله جمعة في أربع مباريات بمعدل 223 دقيقة. وفي مركز المساك شارك محمد عبد الغني في مباراتين بمعدل 180دقيقة ومحمود علاء ومحمود الونش في ثلاث مباريات بمعدل 270 دقيقة.

خط الوسط

شارك الثلاثي طارق حامد وفرجاني ساسي وأوباما في أربع مباريات بمعدل 360 دقيقة، وظهر إمام عاشور في 4 مباريات بمعدل 150 دقيقة وشيكابالا في مباراتين لمدة 66 دقيقة وزيزو في أربع مباريات بمعدل 334 دقيقة وبن شرقي 4 مباريات بمعدل 270 دقيقة.

خط الهجوم

شارك أسامة فيصل في ثلاث مباريات لمدة 118 دقيقة وخلفه حميد أحداد في مباراتين لمدة 117 دقيقة ومروان حمدي مباراتين لمدة 65 دقيقة وحسام أشرف مباراة واحدة لمدة 26 دقيقة.