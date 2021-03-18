شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا.. كاف يحدد موعد اللقاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وصول خطاب رسمي خلال الساعات القادمة من جانب الاتحاد الإفريقي بموعد مباراة الفريق القادمة في دوري أبطال أفريقيا أمام المولودية الجزائري. وستكون المباراة أحد يومي 2 أو 3 ابريل في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على ملعب 5 يوليو في الجزائر.

ولم يعلن كاف حتى الآن عن المواعيد النهائية للمباريات المقبلة بشكل رسمي؛ بسبب التوقف الدولي للمنتخبات الذي سينتهي يوم 30 من الشهر الجاري. ويسعى الزمالك لتعديل موقفه في المجموعة بالفوز في المباراة المقبلة على حساب المولودية حيث يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين من أربع مباريات خلف الترجي المتصدر برصيد 10 نقاط والمولودية الثاني برصيد ثماني نقاط.

ويمتلك الفريق فرصة واحدة فقط للتأهل بالفوز على كل من المولودية الجزائري، وتونجيث السنغالي مع هزيمة الفريق الجزائري في آخر مبارياته أمام الترجي التونسي في تونس.