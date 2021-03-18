شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يعلن قائمة المنتخب لمباراتي كينيا وجزر القمر اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجتمع الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المدرب حسام البدري، الخميس 18/3/2021، بمقر اتحاد الكرة، لمناقشة وإعلان أسماء قائمة الفراعنة. وقرر البدري، انطلاق معسكر الفراعنة يوم 20 مارس الجاري، استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر.

ويستعد الفراعنة لمواجهتي كينيا وجزر القمر، يومي 25 و29 مارس الجاري، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في الكاميرون.

5 أزمات تضرب منتخب مصر.. غياب نجوم الدفاع والهجوم قبل مباراتي كينا وجزر القمر

حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني يواجه أزمات عديدة قبل قائمة مارس الذي من المفترض أن يعلنها صباح الخميس 18/ 3/2021، استعدادا لدخول مسعكر مغلق قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر، المقرر خوضهما 25 و29 مارس من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في الكاميرون 2021.

الأزمة الأولى في وجه حسام البدري

حتى الآن وبالرغم من تألق أحمد حسن كوكا مع فريقه اليوناني أولمبياكوس، إلا أنه وضع حسام البدري في أزمة فينة مؤقتة خاصة وأنه يعاني من إصابة تمنعه من الانضمام لصفوف الفراعنة خلال الأحد المقبل موعد الانضمام، مما يضعف الخط الأمامي للفراعنة في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

الأزمة الثانية في وجه حسام البدري

مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراى التركي، الأناكوندا المصري، تعرض لسرقة جواز سفره منذ أيام قليلة، الأمر الذي جعل مشاركته في قائمة المنتخب ضعيفة خاصة وأن حتى هذه اللخطة لم تتضح الصورة بشأنه بشكل رسمي.

الأزمة الثالثة في وجه حسام البدري

تأتي أيضا في مراكز الهجوم الغير صريحة بعد غياب محمود عبدالمنعم كهربا عن صفوف الأهلي خلال الفترة الماضية لإيقافه تأديبيا بعد أزمته الأخيرة مع مدربه بيستو موسيماني، أجبر حسام البدري من استبعاده عن معسكر الفراعنة القادم نظرا لعدم مشاركته مع فريقه.

الأزمة الرابعة في وجه حسام البدري

أزمة بيراميدز الجماعية التي ظهرت فوق السطح مساء الأربعاء عقب تعرض 3 لاعبين من بيراميدز، بقيادة رمضان صبحي، وأحمد حمدي، وأحمد توفيق، خلال لقاء فريقهم أمام نامونجو في الجولة الثانية من بطولة الكونفيدرالية.

وأشارت التقارير الطبية المبدئية وفقا لما أقر به مصطفى المنيري، أن رمضان صبحي أصيب بشدة في العضلة الخلفية خلال لقاء بيراميدز ونامونجو والذي فاز بها الفريق المصري بهدفين نظيفين، وبتوقيع الكشف على رمضان صحبي تبين أنه مصاب بشدة في العضلة الخفلية من الدرجة الثانية وعلاجه يتطلب ما بين 10 أيام أو أسبوعين، مما يعنى غيابه عن قائمة المنتخب المقرر إعلانها صباح الخميس.

الأزمة الخامسة في وجه حسام البدري

هذه الأزمة في خط الدفاع حيث حتى الآن لم تتضح الصورة بشكل كامل في ملف انضمام أحمد حجازي، لاعب الاتحاد السعودي، لقائمة المنتخب خاصة الإجراءات الاحترازية السعودية وضعت قيود للعودة مرة أخرى للمملكة بخضوع اللاعب ما يزيد عن 10 أيام داخل حجر صحي وهو ما اعترض عليه النادي السعودي.