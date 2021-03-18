شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستغل فترة توقف الدوري لتجهيز المحمدى وعبد الرحمن مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل الجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى بقيادة محمد طه مهنا فترة توقف الدوري لتجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة على رأسهم عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي، حتى يتمكن الفريق من الاستفادة من خدماتهم خلال المباريات المقبلة، ويستعد الإسماعيلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها 3 أبريل المقبل على استاد الاسماعيلية بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرغب البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى للدراويش فى تجهيز عبد الرحمن مجدى للظهور فى مباريات الإسماعيلى بشكل تدريجى، لاسيما أن الدراويش تنتظره فترة توقف طويلة بسبب الأجندة الدولية، وهى الفترة التى يراها الجهاز الفنى فرصة للاطمئنان على مجدى بشكل جيد عن طريق الدفع به فى المباريات الودية قبل عودة المباريات الرسمية.

كما يسعى يوفيتش أيضاً لإشراك باهر المحمدى كابتن الإسماعيلى بشكل متدرج فى المباريات الودية، سعيا لوصوله للجاهزية الكاملة قبيل الاعتماد على جهود فى المباريات.

وعاد باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى للتدريبات الجماعية لأول مرة منذ فترة طويلة، تمهيدا للاستعانة بجهوده ضمن صفوف الفريق وذلك بشكل تدريجي.

وكان المدافع الدولى قد تعرض فى مارس من العام الماضى للإصابة بتمزق فى أربطة الركبة خلال مباراة الجونة، حيث خضع لجراحة فى الخارج، قبل أن تتجدد إصابته فى 20 ستبمبر الماضى.

وجاء تعادل فريقى طلائع الجيش والإسماعيلي بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة الدوري المصري على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ليزيد من أوجاع الدراويش الذى بات لا يعرف الفوز فى الإيجيبشن ليج طيلة 10 مباريات كاملة، وافتتح التونسي فخر الدين بن يوسف التسجيل للإسماعيلي في الدقيقة 14 قبل أن يتعادل عمرو جمال النتيجة في الدقيقة 21، ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر بينما الإسماعيلي في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

ولم يستطع فريق الإسماعيلى تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021 بعدما لعب الدراويش 10 مباريات خسر 5 لقاءات وتعادل فى مثلهم ، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ 32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.

ولعب النادى الإسماعيلى 16 مباراة بالدورى هذا الموسم، فاز فى مباراة وتعادل فى 8 لقاءات وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، سجل 13 هدفا واستقبل 21 هدفا، وله 11 نقطة فقط يحتل بها المركز السابع عشر وقبل الاخير بالدوري.

حقق الإسماعيلى الفوز الوحيد على نادى أسوان، فيما تعادل أمام كل من "المصرى، الإنتاج الحربى، البنك الأهلى، غزل المحلة، بيراميدز، إنبى، وادى دجلة"، وسقط أمام كل من "الجونة، المقاصة، المقاولون العرب، سموحة، الاتحاد السكندرى، الزمالك، والأهلى".

وجاءت نتائج الدراويش كالتالى..

الإسماعيلى 0 /0 المصرى

الإسماعيلى 3 /3 الإنتاج الحربى

الجونة 2 /1 الإسماعيلى

الإسماعيلى 0 /0 البنك الأهلى

نادى أسوان 0 /2 الإسماعيلى

مصر المقاصة 3 /1 الإسماعيلى

الإسماعيلى 0 / 1 المقاولون العرب

غزل المحلة 2 / 2 الإسماعيلى

الإسماعيلى 1 / 1 بيراميدز

سموحة 2 / 0 الإسماعيلى

الإسماعيلى 0 / 1 الاتحاد السكندرى

الزمالك 2 / 1 الإسماعيلى

الإسماعيلى 1 / 1 إنبى

وادى دجلة 0 /0 الإسماعيلى

الإسماعيلى 2/0 الأهلى

الاسماعيلى 1/1 طلائع الجيش