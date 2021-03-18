شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يخوض مباراتين وديتين خلال معسكره فى القاهرة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد معسكرا مغلقا لمدة أسبوع بأحد فنادق القاهرة، والتي سوف يبدأ من يوم السبت المقبل ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويعود لاعبو فريق غزل المحلة إلى التدريبات الجماعية غدا الخميس على ملعب المحلة عقب الراحة السلبية لمدة 3 أيام بعد الفوز على المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدورى المصرى، والتي حقق زعيم الفلاحين الفوز باللقاء بنتجية هدف مقابل لا شيء.

واستقر خالد عيد المدير الفني للفريق بخوض مباريتين ودتيتين مع أحد أندية الدورى الممتاز، وذلك للحفاظ على الجانب البدنى والفنى للاعبين خلال معسكر الفريق الذي سينطلق يوم السبت المقبل في القاهرة بسبب التوقف الدولى لمنتخب مصر.

ويحتل غزل المحلة المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري العام، في مفاجأة لم يكن يتوقعها أشد المتفائلين بزعيم الفلاحين، برصيد 22 نقطة، حصدها الغزل من 16 جولة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 7 وتلقى الهزيمة في 4 لقاءات فقط، وسجل لاعبوه 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.