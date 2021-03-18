شكرا لقرائتكم خبر عن الأرسنال وألمبياكوس في الدوري الأوروبي.. النني يقود الجانرز وكوكا يغيب للإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد النني لاعب الأرسنال الإنجليزي يقود فريقه اليوم 18/3/2021 على أرض ملعب الإمارات ضمن منافسات جولة الإياب لدور 16 من بطولة الدوري الأوروبي موسم 2020 – 2021.

موعد مباراة الأرسنال وأولمبياكوس اليوناني في الدوري الأوروبي

عند الساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة، يخوض الفريق الإنجليزي مباراة هامة ومصيرية أمام الفريق اليوناني المحترف في صفوفه أحمد حسن كوكا الذي يغيب عن هذا اللقاء بسبب الإصابة الذي تعرض لها مؤخرا.

القنوات الناقلة لمباراة الأرسنال وألمبياكوس اليوناني في الدوري الأوروبي

تمتلك مجموعة قنوات بين سبورت القطرية حقوق بث هذه البطولة الأوروبية التي لاتقل أهمية عن بطولة دوري أبطال أوروبا التشامبيونزليج، ومن المقرر أن تقوم بإذاعة مباراة الأرسنال الإنجليزي المحترف في صفوفه محمد النني أمام فريق أولمبياكوس اليوناني المحترف في صفوف أحمد حسن كوكا.

القنوات الناقلة

beIN Sports 1 HD Premium

Match Football 1

Sport TV 2 Potugal

Digi Sport 1 HD Hungary

Digi Sport 1 HD Romania

beIN Sports HD 1 English

BT Sport 1 HD

beIN Sports HD 1 TR

CBC Sport HD

Polsat Sport Premium 1 HD

BNT 3 HD bulgaria

beIN Sports Connect

Virgin Media Two

C More Sport 1 HD fin

معلق المباراة

عند الساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة، يخوض الفريق الإنجليزي مباراة هامة ومصيرية أمام الفريق اليوناني المحترف في صفوفه أحمد حسن كوكا الذي يغيب عن هذا اللقاء بسبب الإصابة الذي تعرض لها مؤخرا، ويقوم خالد الحدي بالتعليق على هذه المباراة الهامة والمصيرية.