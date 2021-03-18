شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى منصور يثير تساؤلات بين جمهور الزمالك: «قريبًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار أمير مرتضى منصور، جدلا واسعا، بين جماهير الكرة بنادي الزمالك، من خلال صورة وتغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكان أمير مرتضى منصور، قد أعلن استقالته من منصبه مشرفاً عامًا على الكرة بنادي الزمالك عقب قرار وزارة الرياضة بتجميد نشاط مجلس إدارة النادي الذي كان يترأسه والده المستشار مرتضى منصور.

ونشر أمير صورة له مع أحد الاشخاص عبر تويتر، وعلق عليها:«قريباً».

وتساءل أنصار الزمالك حول هوية الشخص الذي نشر أمير مرتضى منصور، صورته معه، في الوقت الذي ربط البعض بين تعليقه على الصورة «قريباً»، بعودته مجددًا للزمالك، وذلك بالتزامن مع تردد أبناء قوية عن وجود تغييرات إدارية داخل النادي في القريب العاجل.