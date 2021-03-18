شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال أوروبا 2021.. الأندية الإيطالية تحقق أرقاما كارثية بقيادة يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حققت الأندية الإيطالية رقما كارثيا في عالم كرة القدم الأوروبية، في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي. وفقا لشبكة أوبتا للإحصائيات الكروية العالمية، لأول مرة منذ موسم 2015-2016، لم يصل أي فريق إيطالي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان لاتسيو ودع البطولة أمام بايرن ميونخ، عقب الخسارة بسداسية مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بثمن النهائي. وخرج يوفنتوس أمام بورتو بعد التعادل الإيجابي 3/3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث صعد الفريق البرتغالي وفقا لقاعدة تسجيل الأهداف خارج ملعبه.

وتفوق ريال مدريد على أتالانتا بنتيجة برباعية مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنفس الدور، فيما فشل إنتر ميلان في التأهل من دور المجموعات.

لأول مرة في التاريخ.. المدربون الألمان يسيطرون على دوري أبطال أوروبا 2021

عقب اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء، بوصول الثنائي بايرن ميونخ وتشيلسي على حساب لاتسيو وأتلتيكو مدريد على الترتيب. وفقا لما نشرته شبكة أوبتا للإحصائيات الكروية العالمية، لأول مرة في تاريخ دوري الأبطال، يتواجد 4 مدربين من بلد واحد في دور ربع النهائي لبطولة التشامبيونزليج. يأتي ذلك بعد وصول 4 فرق يقودها مدربون ألمان، ليحقق الرباعي المتأهل إنجازًا تاريخيًا في البطولة الأعرق بالقارة العجوز.

يذكر أن المتأهلين الأربعة هم توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، وإيدين تيرزيتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني.

موعد قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.. صدام محتمل بين ليفربول وبايرن ميونخ

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إجراء قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا التشامبيونزليج الجمعة الموافق 19 مارس الجاري في نيون، سويسرا.

وتأهل بايرن ميونخ الألماني لدور ربع النهائي على حساب لاتسيو بسداسية مقابل هدفين بمجموع اللقاءين، وتشيلسي على حساب أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة بمجموع اللقاءين. وتأهل أيضا لدور ربع النهائي ريال مدريد على حساب أتالانتا بثلاثية نظيفة بمجموع المباراتين، وبروسيا دورتموند على حساب إشبيلية بثلاثية مقابل هدفين، وباريس سان جيرمان تأهل على حساب برشلونة بخماسية مقابل هدف بمجموع اللقاءين.

ليفربول كان حجز مكانا له في الجولة التالية من المسابقة بفوزه بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين على ريد بول لايبزيج في دور الـ16 ولن تكون هناك أي تصنيفات في القرعة ويمكن الآن أن يلتقي فريقان من نفس البلد معًا.

ومن المقرر أن تقام مباريات ربع النهائي في 6/7 أبريل، مباريات الذهاب- و13/14 أبريل – مباريات الإياب. وحجزت 4 فرق مكانها في القرعة حتى الآن، مع انضمام بوروسيا دورتموند وبورتو وباريس سان جيرمان إلى الريدز في دور الثمانية.