شكرا لقرائتكم خبر عن طفل الزمالك الباكي: الأبيض قادر على الصعود لدور الثمانية.. وأتمنى استمرار ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الطفل سيف، المشجع الزملكاوي، أنه لم يبكي من قبل بسببب خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وانتشر فيديو لسيف على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، وهو يبكي بعد خسارة الزمالك أمام الترجي التونسي بهدف نظيف، في الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال سيف، في تصريحات تليفزيونية: «المباراة الوحيدة اللي بكيت فيها كانت مباراة الترجي التونسي»، مؤكدًا: «لم أبكي من قبل بسبب خسارة الزمالك».

وأضاف: «الزمالك قادر على الصعود إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا»، مضيفا: «التونسي فرجاني ساسي، أكثر لاعب بحبه في نادي الزمالك، وأتمنى أن يستمر مع النادي في الفترة المقبلة، ويجدد تعاقده».