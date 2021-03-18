شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبدالعزيز: هناك «مؤامرة» لتدمير نادي الزمالك وفريق الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أيمن عبدالعزيز، نجم نادي الزمالك الأسبق، أن هناك «مؤامرة» حاليًا تحاك لتدمير نادي الزمالك، على حد قوله.

أضاف أيمن عبدالعزيز، في تصريحات تليفزيونية: «هناك مؤامرة لتدمير نادي الزمالك وفريق الكرة، وهذه واضحة للجميع، الفريق كان يسير بخطى ثابتة ويقدم أداء مميز، فتقرر رحيل الجهاز الفني قبل مباراة مهمة، حتى يفقد اللاعبين الثقة في أنفسهم، ثم تهاجمهم الجماهير بعد ذلك بسبب سوء النتائج، مثلما حدث بعد مباراة الترجي الأخيرة».

وأضاف: «بعد ذلك الجماهير ستطالب برحيل نجوم الفريق وأصحاب الرواتب الكبيرة، ويتم التعاقد مع لاعبين دون المستوى، ونعود لعصر ٢٠٠٥ (كل من هب ودب) سيلعب في الزمالك».

وواصل: «اطالب الجماهير بعدم الهجوم على اللاعبين ومساندتهم في ذلك التوقيت الصعب، حتى لا يفقدوا الثقة في أنفسهم».