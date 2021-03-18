شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبدالعزيز: هناك «مؤامرة» لتدمير نادي الزمالك وفريق الكرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أيمن عبدالعزيز، نجم نادي الزمالك الأسبق، أن هناك «مؤامرة» حاليًا تحاك لتدمير نادي الزمالك، على حد قوله.
أضاف أيمن عبدالعزيز، في تصريحات تليفزيونية: «هناك مؤامرة لتدمير نادي الزمالك وفريق الكرة، وهذه واضحة للجميع، الفريق كان يسير بخطى ثابتة ويقدم أداء مميز، فتقرر رحيل الجهاز الفني قبل مباراة مهمة، حتى يفقد اللاعبين الثقة في أنفسهم، ثم تهاجمهم الجماهير بعد ذلك بسبب سوء النتائج، مثلما حدث بعد مباراة الترجي الأخيرة».
وأضاف: «بعد ذلك الجماهير ستطالب برحيل نجوم الفريق وأصحاب الرواتب الكبيرة، ويتم التعاقد مع لاعبين دون المستوى، ونعود لعصر ٢٠٠٥ (كل من هب ودب) سيلعب في الزمالك».
وواصل: «اطالب الجماهير بعدم الهجوم على اللاعبين ومساندتهم في ذلك التوقيت الصعب، حتى لا يفقدوا الثقة في أنفسهم».
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