شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة لجمهور الزمالك: ليس لي علاقة بتغيير المدربين.. متزعلوش وحافظوا على ناديكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أنه يدعم نادي الزمالك بكل ما أوتي من قوة، والموقف المتخذ «قانوني»، مشدداً على أنه لا يملك رفاهية الاختيار

وأضاف الوزير في تصريحات متلفزة: «باقي فقط 5 أو 6 أشهر لتعيين مجلس منتخب لنادي الزمالك، أثناء تلك الفترة علينا الحفاظ على الكيان، ولذلك تم تعيين اللجنة المسؤولة عن إدارة النادي، ولجنة كرة جميع أفرادها من أبناء النادي».

وأكمل :«لن نسمح بعودة الزمالك لعصر 2005.. ونسعى لحماية النادي من الإيقافات والمستحقات المالية المتأخرة».

وأوضح:«هدفنا الحفاظ على مؤسسة نادي الزمالك، وتدخلنا جاء لحماية الكيان، لن أدير الزمالك ولكن يجب أن أوفر الاستقرار للنادي».

واستطرد حديثه: «أقول لجماهير الزمالك متزعلوش، ونوفر كل الدعم للكيان وليس لأشخاص، وليس لي علاقة بتغيير أجهزة فنية أو لاعبين بنادي الزمالك، جميعها قرارات اللجنة المعينة، وأسعي لحماية الكيان وليس أفراد».

وأنهى تصريحاته: «رسالتي لأبناء الزمالك وجماهيره.. حافظوا على ناديكم».