شكرا لقرائتكم خبر الحازمي ودبلول: مشكلة الوحدة إدارية فنية والحل في المحياني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدى المشرف السابق على فريق كرة القدم بنادي الوحدة عاطف الحازمي، ومدير الاحتراف السابق بالنادي عبدالعزيز دبلول، لتشخيص حالة فرسان مكة في الفترة الحالية، والوصفة الممكنة للعلاج قبل فوات الآوان وهبوط الفريق إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعاني الوحدة في الفترة الحالية، حيث يحتل المركز الـ14 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع تبقي 6 مباريات فيصلية للفريق.

وأقلق تدحرج الوحدة المخيف في الموسم الحالي مقارنة بالسابق، إلى ترسب القلق وسط أنصار الفريق، ففي الموسم الماضي أنهى فرسان مكة الجولة الـ23 من الدوري في المركز الرابع برصيد 39 نقطة، وحافظوا على ثباتهم حتى أنهوا البطولة باحتلال المركز الرابع، فيما يحتلون حاليا بعد خوض 24 جولة المركز الـ14 المهدد بالهبوط برصيد 27 نقطة.

أسباب إدارية

وعن هذا التراجع قال عاطف الحازمي «الأسباب إدارية في المقام الأول ثم فنية، كما أن كان هناك عدم توفيق في اختيار اللاعبين المحليين والأجانب، وبدا أن الشخص المسؤول عن ملف اللاعبين تنقصه النظرة الفنية في اختيار العناصر المناسبة».

وأضاف «هناك تدخلات إدارية في عمل المدرب، زادها سوء عدم توفير البديل المناسب للاعبين الذي غادروا صفوف الفريق، إلى جانب ظلم بعض الأسماء الشابة من خلال الزج بها في هذا الوقت الحرج، مما قد يؤدي إلى فقدانهم الثقة في أنفسهم».

وزاد «لم يستفد النادي من لاعبيه القدامى ورجالاته السابقين، بل تم منعهم من دخول النادي».

عدم استقرار

من جهته أكد عبدالعزيز دبلول أن هناك أسبابا كثيرة على المستويين الإداري والفني أسهمت بشكل مباشر في سقوط الوحدة، بعدما رفعت الإدارة سقف الطموح لدى محبي النادي عقب تحقيق الفريق المركز الرابع في المسوم الماضي وتأهله لخوض مباراة الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا.

وقال دبلول «من بين هذه الأسباب، كثرة التعاقدات التي وصلت إلى أكثر من 10 لاعبين بداية الموسم، مما تسبب في عدم استقرار فني داخل الفريق، كما تم تغيير خط الدفاع كاملا باستثناء بواتيا».

وأردف «من أسباب تراجع الفريق أيضا، عدم المحافظة على مكتسبات الموسم الماضي من لاعبين محليين وأجانب، بل وتعويضهم بالأسوأ، كما أن توقيت إقالة المدرب البرتغالي فييرا كان خاطئا رغم أخطاء المدرب، حيث كان من المفترض تعيين عيسى المحياني بديلا عنه بعد إقالته».

حلول طرحها الحازمي



عمل الإدارة على إعادة إحياء الروح داخل الفريق

تكاتف الجميع بعيدا عن المشاكل

إعادة النظر في الأمور الفنية والتشكيل الأساس للفريق

منح الثقة في المدرب عيسى المحياني لقيادة الفريق في الفترة المقبلة

حلول قدمها دبلول