شكرا لقرائتكم خبر فوال للاتحاديين: المقعد الآسيوي «خير» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نجم المنتخب السعودي وفريق الاتحاد سابقا عبدالله فوال أن رفع سقف الطموحات وسط الاتحاديين واللاعبين عقب الوصول لنهائي كأس محمد السادس للأندية العربية، والنتائج المميزة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ألقى بظلاله في مواجهة الفتح التي انتهت بخروج الفريق من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وشدد فوال على أن أسباب أخرى أدت لهزيمة الاتحاد أمام الفتح 1/ 2، منها الضغوط الإعلامية والجماهيرية التي تأثر بها اللاعبون، إلى جانب الإرهاق البدني وبعض الاحتكاكات القوية التي نتج عنها إصابات عناصر مهمة، مثل مهند الشنقيطي وعبدالرحمن العبود.

وقال «الآن وقد وقعت الفأس في الرأس، لا ينفع التعامل مع هذا الخروج بانفعال واتخاذ قرارات قد ينتج عنها نتائج عكسية، بل يجب العمل على تقديم لقاءات مميزة من ناحية المستوى والنتيجة فيما تبقى من لقاءات الدوري».

وطالب فوال بتدوير اللاعبين بشكل تدريجي ومنح الفرصة للجاهزين فنيا وبدنيا دون أن يتأثر الفريق بحالة عدم الاستقرار، كما يجب أيضا إعادة بعض اللاعبين إلى الدكة أو المدرج ممن منحوا الفرصة الكاملة ولم يقدموا شيئا حتى الآن.

وعن عمل المدير الفني فابيو كاريلي، قال «سبق أن أشدت بما قدمه في مواجهة الشباب الأخيرة بالدوري، بعد أن أدارها باقتدار رغم الفوارق الفنية الكبيرة، لكنه عاد أمام الفتح ليظهر بمنهجية غريبة وغير مفهومة سواء من ناحية النهج الفني والتكتيكي رغم أن اللقاء لا يقبل القسمة على اثنين، كما أجرى تغييرات لم تعد على الفريق بالفوائد المرجوة».

وطالب فوال إدارة النادي بالعمل على تحقيق الهدف المتاح حاليا، وهو المنافسة على حجز مقعد مؤهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، «كهدف معقول عطفا على أداء الفريق في الدوري».

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