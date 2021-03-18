منتخب قوى الإعاقة يشارك بملتقى تونس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة في النسخة الـ14 لملتقى تونس الدولي لألعاب القوى لذوي الإعاقة، المصنف من قبل اللجنة الدولية البارالمبية من بين الجوائز الكبرى، والمؤهل إلى دورة الألعاب البارلمبية المقبلة المقررة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة المقبلة.

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