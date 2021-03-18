عودة الجماهير في نهائي كأس الملك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس، تفاؤله بإمكانية إقامة النهائي الثاني لكأس الملك بحضور الجماهير. ويقام نهائي الموسم الماضي من البطولة بين ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو في 3 أبريل المقبل، دون جمهور، وبعد 14 يوما يقام نهائي نسخة الموسم الحالي بين برشلونة وأتلتيك بلباو.



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