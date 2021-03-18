طرد كمارا مطلب جمهور الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالبت جماهير الاتحاد إدارة النادي بالاستغناء عن اللاعب هارون كمارا. ودشنت الجماهير هاشتاق «طرد هارون كمارا مطلب» بعد المستوى الذي ظهر به في مواجهة أمس الأول أمام الفتح ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والتي انتهت بخروج الاتحاد من البطولة بخسارته 1/ 2. وأضاع كمارا فرصا سهلة في المباراة.

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