شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات فى الجولة السابعة عشر للمجموعة الثالثة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم مباريات الجولة السابعة عشر للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى، حيث يستضيف فاركو المتصدر برصيد 33 نقطة نظيره الحمام صاحب المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة فى لقاء يسعى فيه مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأصحاب الأرض لاقتناص الثلاث نقاط للابتعاد أكثر بالصدارة فى ظل المنافسة الحامية على الصدارة.

كما يخرج حرس الحدود صاحب المركز الثانى برصيد 31 نقطة لمواجهة الجزيرة المطروحى صاحب المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة فى مواجهة صعبة للضيوف الباحثين عن مواصلة الانتصارات من أجل الضغط على الصدارة، فى الوقت الذى يستضيف فيه بلدية المحلة صاحب المركز الثالث برصيد 31 نقطة مع الرجاء المطروحى صاحب المركز السابع برصيد 20 نقطة فى مواجهة صعبة للطرفين، بالرغم من فارق النقاط الكبير بينهما إلا أنه دائما ما تشهد مبارياتهما إثارة وندية.

وفى إطار مباريات نفس الجولة يواجه المنصورة صاحب المركز التاسع برصيد 20 نقطة مع بنى عبيد صاحب المركز الأخير برصيد 9 نقطة فى لقاء سهل نسبيا لأصحاب الأرض، كما يلتقى دمنهور مع مالية كفر الزيات فى مواجهة متكافئة نظرا لتقارب المستوى، كما يواجه كفر الشيخ صاحب المركز الحادى عشر برصيد 18 نقطة مع سبورتنج الذى يحتل المركز العاشر برصيد 19 نقطة، كما يواجه الأوليمبى فريق بيلا، ودكرنس مع أبو قير للأسمدة.