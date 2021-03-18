شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يقدم موعد نهاية معسكر الإسماعيلية 48 ساعة بسبب ودية الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى تقديم موعد نهاية معسكر فريقه بالإسماعيلية لمدة 48 ساعة بحيث ينتهى 23 مارس بدلا من 25 من نفس الشهر، وذلك لخوض ودية طلائع الجيش المقرر لها 24 مارس على جهاز الرياضة فى الثالثة عصرا، ويخوض الإنتاج وديتين مع القناة والإسماعيلى بمعسكره المغلق بالإسماعيلية والذى بدأ منذ مساء الأربعاء لرفع الحمل البدنى للاعبين لتجهيزهم للمباريات المقبلة بالدورى، وطلب أحمد كشرى من إدارة ناديه هذا المعسكر خلال فترة توقف الدورى الحالية بحثاً عن تنظيم ثلاث مباريات ودية لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا لمواجهة وادى دجلة المقرر لها 2 أبريل المقبل على استاد الأهلى والسلام، بالجولة السابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

ويرغب كشرى فى تنفيذ فترة إعداد مع الإنتاج الحربى خلال فترة توقف مباريات فريقه بالدورى والتى تصل لمدة 26 يوما، بعدما خاض مباراته الأولى مع الفريق أمام الاتحاد السكندرى، والتى خسرها بهدفين دون رد بالجولة الخامسة عشرة للمسابقة، والتى أقيمت على استاد الإسكندرية.

ومنح كشرى لاعبيه راحة لمدة ثلاثة أيام عقب نهاية مباراة زعيم الثغر قبل بدء فترة الإعداد لاستئناف مباريات الدورى، التى يتطلع فيها لتدشين خطة انتفاضة جديدة للفريق لتوديع مراكز القاع بجدول الدوري.

كشرى تلقى عروضًا تدريبية كثيرة من فرق بالقسم الثانى لكنه رفض انتظارا لفرصة للعمل بالدورى الممتاز، حتى جاء رحيل حمادة صدقى عن الإنتاج ليتولى تدريب الفريق.

وكان حمادة صدقى قد قاد تدريب الإنتاج الحربى فى 7 مباريات، فاز فى مباراة واحدة وخسر 4 أربع مباريات، وتعادل فى مباراتين.

وودع الإنتاج الحربى، بطولة كأس مصر من دور الـ32 بالخسارة من كوكا كولا بهدف دون رد فى الوقت القاتل من ركلة جزاء.