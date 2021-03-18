شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة: فوز أى فريق بالدورى بخلاف القطبين معجزة.. وأبويا منعنى من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عودة، المدير الفنى لفريق النصر الليبى، أنه تلقى من قبل عرضا لتدريب فريق البنك الأهلى لكن تمسك إدارة النصر منعته من قبول المهمة، حيث ينال احترام وتقدير منهم فى ظل النتائج التى حققها مع الفريق.

وقال عودة، فى تصريحات لبرنامج ملعب أون الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت، إن الجماهير فى ليبيا سعيدة بما يحققه مع النصر حتى الآن، ولم يجد صعوبة فى إقناع إدارة النصر باصطحاب مساعديه المصريين، وأنه يحاول أن يترك سمعة طيبة للمدرب المصرى فى ليبيا مع طلعت يوسف.

وأضاف محمد عودة أن البطولات غابت عن نادى المقاولون العرب بسبب غياب أبناء النادى، فمن الصعب فوز المقاولون ببطولة الدورى، لكن التتويج بالكأس أسهل، وإدارة النادى برئاسة محسن صلاح، ومعه محمد عادل يساعدون على نجاح أى فرد، فهم يساندون عماد النحاس المدير الفنى مثلما ساعدونى من قبل، ولكن المشكلة التى تواجه النحاس هى كثرة اللاعبين الجاهزين هذا الموسم، بالإضافة إلى رحيل لاعبين مهمين، وأرحب بالعودة لتدريب المقاولون، ولكن شرط موافقة مسئولى النصر الليبى".

وقال عودة: "فوز أى فريق بخلاف القطبين ببطولة الدورى معجزة، مقابل سهولة فوز أى فريق ببطولة الكأس"، وأشار عودة إلى أنه كان يتمنى أن يتم تطبيق الفار خلال تواجده فى تدريب الأندية فى مصر، لأنه تعرض للظلم كثيرا من التحكيم.

وأوضح محمد عودة: "ثابت البطل ظل عامين يتواصل معى للانتقال إلى الأهلى، قبل محمد عمارة، لكن والدى رفض وقال (متبقاش ابنى ولا أعرفك لو لعبت فى الأهلى) ورفضت اللعب فى القلعة الحمراء".