شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الواحد يكشف سر التباين فى أداء وادى دجلة قبل توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد الواحد، المدرب العام لنادى وادى دجلة، صعوبة التنبؤ بالفرق الهابطة للقسم الثانى هذا الموسم، وقال محمد عبد الواحد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الفوز على سيراميكا منحنا دفعة معنوية كبيرة وثقة كنا فى أشد الاحتياج لاسيما أن الفوز فى مباراة واحدة يغير موقعك فى جدول الدوري تماماً".

وأضاف محمد عبد الواحد: "الفرق الصاعدة لدوري هذا الموسم هى سبب قوة المنافسة فى ظل امتلاكهم قوة شرائية هائلة مكنتهم من صنع فرق قوية للهروب من شبح العودة للمظاليم مرة أخرى".

وأكمل مدرب وادى دجلة: "واجهنا لغزا بالغ الصعوبة فلقد تعادلنا مع الكبار الأهلى والزمالك والإسماعيلى وبيراميدز، وجئنا فى المباريات التى أمام فرق من نفس مستوانا وخسرنا بغرابة شديدة".

وتابع: "أمامنا مباراة الإنتاج الحربى بعد فترة توقف الدوري سوف نعد الفريق جيداً للفوز بها ومنحنا اللاعبين راحة يومين ثم سندخل معسكر بالعين السخنة ونخوض عدد من المباريات الودية حتى يتعرف ماريو سالاس على بعض العناصر التى لم يمنحه الوقت وضغط المباريات فرصة للتعرف على قدراتهم".

وأكمل: "من الصعب التنبؤ بالفرق الهابطة للقسم الثانى هذا الموسم، ما زال هناك مباريات كثيرة وفرصة لكل الفرق لتحسين موقعهم بجدول الدوري، خاصة أن الفرق التى تحتل مراكز القاع فرق كبيرة قادرة على تعديل موضعها مثل الاسماعيلى والانتاج الحربى ووادى دجلة".

وحقق وادى دجلة الفوزعلى نظيره سيراميكا بهدفين مقابل هدف بعد غياب طويل عن الانتصارات، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء الماضى على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري المصري.

افتتح التسجيل لوادى دجلة كريم الدبيس في الدقيقة 34 قبل أن يتعادل لسيراميكا شادى حسين في الدقيقة 75، ثم أحرز هدف التقدم والفوز للغزلان أحمد سعيد في الدقيقة "90 +2" من ركلة جزاء.