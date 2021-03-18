شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يترقب عودة محمد محمود للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عودة لاعب الوسط محمد محمود بمزيد من الأمل في تحسين أداء خط الوسط، وتوافر البدائل المناسبة في هذا المركز الحيوي ما يمكنه من تنفيذ عملية الروتيشن والحفاظ على لاعبيه من الإصابات والإجهاد.

لاعبو خط الوسط الحاليين في الأهلي لا يمثلون أزمة لموسيماني من حيث الأداء، لكنه يدرك أن فريقا ينافس على كافة الأصعدة المحلية والقارية، لا بد أن يتوافر لديه بدائل قوية في كل المراكز، ولا سيما خط الوسط الذي يمثل ركيزة أي فريق ومحرك البحث عن الحلول الهجومية والتأمين الدفاعي لأي فريق.

ويدرك المدرب الجنوب أفريقي قدر الإضافة التي يمكن أن يعطيها محمد محمود للفريق، لما يتمتع به اللاعب من قدرات فردية ورؤية جيدة للملعب تصنع حلولا خارقة فى المواقف الصعبة، خاصة تلك المباريات التي يواجه فيها بطل أفريقيا تكتلا دفاعيا يستعصي على الجميع.

محمد محمود يُجيد اللعب كصانع ألعاب في خطة 4-2-3-1 المعتادة لموسيماني في الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي ويستطيع اللاعب أن يؤدي دور صناعة اللعب بمهارة عالية، نظرًا لمهارات اللاعب ودقة التمريرات البينية وأيضًا التصويب من خارج منطقة الجزاء.

ويغيب محمد محمود عن الأهلى منذ أكثر من عامين، وذلك على خلفية إصابته بقطع فى الرباط الصليبي مرتين على التوالي، ثم إصابته بقطع فى غضروف الركبة خضع على إثرها لجراحة خلال الفترة الماضية.

محمد محمود سيكون جاهزا للمشاركة خلال أيام، وسيكون أحد الأوراق التي ينتظر موسيماني عودتها للاعتماد عليها في الفترة المقبلة.