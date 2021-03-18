إبراهيموفيتش جاهز لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الاوروبي

يعود النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى قائمة فريق ميلان الإيطالي لمواجهة ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب دور الستة عشر لبطولة الدوري الأوروبي غدًا الخميس.

ولكن ستيفانو بيولي مدرب الفريق لم يحدد بعد ما إذا كان سيدفع به في التشكيلة الأساسية للقاء أم لا، معترفا في الوقت نفسه بأن اللاعب المخضرم لن يتمكن من خوض المباراة بأكملها.

وأصيب إبراهيموفيتش في الفخذ خلال فوز ميلان 2 / 1 على روما بالدوري الإيطالي في 28 فبراير الماضي، ولم يشارك مع الفريق منذ ذلك الحين.

وتسببت تلك الإصابة في غياب إبراهيموفيتش عن مباراة الذهاب التي جرت بين ميلان ويونايتد يوم الخميس الماضي، والتي انتهت بالتعادل 1 1/ على ملعب (أولد ترافورد) معقل الفريق الإنجليزي.

ورغم ذلك، شارك إبراهيموفيتش في التدريبات الجماعية لميلان خلال الأسبوع الحالي، حيث يبدو متشوقًا للعب في لقاء الإياب الحاسم، الذي يقام على ملعب (سان سيرو).

كما عاد نجم الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر للمشاركة في التدريبات، لكن بيولي لا يزال لديه العديد من القضايا الأخرى يتعين عليه التعامل معها.

وقال بيولي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء “لقد تعافى إبراهيموفيتش وبن ناصر، إنهما مهمان بالنسبة لنا، حيث أنهما من أعمدة الفريق الأساسية”.

وأضاف بيولي “فيما يتعلق باللاعبين الآخرين (ديفيد) كالابريا، و(رافاييل) لياو، و (أليسيو) رومانيولي و(أنتي) ريبيتش، ينبغي علينا الانتظار إلى صباح الغد، سوف يستغرق اتخاذ القرار بضع ساعات أخرى”.

أكد بيولي “عودة إبراهيموفيتش مهمة، لن يتمكن من اللعب لمدة 90 دقيقة بطبيعة الحالي، وسنرى غدًا ما ينبغي علينا القيام به”.

ويواجه إبراهيموفيتش، الذي سجل 16 هدفًا في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي مع ميلان، فريقه السابق مانشستر يونايتد، الذي توج معه بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة والدوري الأوروبي بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على الرغم من أن المباراة النهائية للبطولة القارية غاب عنها بسبب إصابة خطيرة في الركبة.

ويضم يونايتد في صفوفه الآن المهاجم الأوروجواياني إدينسون كافاني، زميل إبراهيموفيتش السابق في فريق باريس سان جيرمان، الذي أطاح بالنجم السويدي من صدارة قائمة الهدافين التاريخيين للفريق الفرنسي.

وولدى سؤاله عن المهاجم الأفضل من بين إبراهيموفيتش وكافاني، اتسم رد بيولي بالدبلوماسية، حيث قال “إبراهيموفيتش بطل، لم أدرب كافاني قط، إنه لاعب رائع، لكني مُتمسك إبراهيموفيتش”.

يذكر أن إبراهيموفيتش عاد لصفوف المنتخب السويدي مرة أخرى، بعدما تراجع عن قراره بالاعتزال الدولي، حيث إنضم لقائمة الفريق التي تم الإعلان عنها أمس الثلاثاء لخوض مباريات الأجندة الدولية التي تقام في الشهر الحالي.

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