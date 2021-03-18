لاعب يوفنتوس “مكيني” خارج خطط منتخب الولايات المتحدة

تأكد اليوم الأربعاء غياب ويستون ماكيني لاعب وسط يوفنتوس عن تشكيلة المنتخب الأمريكي بسبب إصابة ستحرم أفضل لاعب في العام في بلاده من المشاركة في مباراتين وديتين في أوروبا هذا الشهر.

وتعني إصابة ماكيني الذي تعاقد معه يوفنتوس نهائيًا قبل أسبوعين بعد أن لعب معه في البداية على سبيل الإعارة من شالكه الألماني أن تشكيلة المنتخب الأمريكي ستفتقد اللاعب الموهوب البالغ من العمر 22 عامًا في ثاني معسكر للفريق في 2021.

وقال جريج برهالتر مدرب المنتخب الأمريكي “استبعد ماكيني من القائمة بسبب إصابة طفيفة يتعافى منها.

“تأثر بكثرة المباريات. من يصدق أن لاعبًا في سنه يخوض ثلاث مباريات أسبوعيًا في الدوري والمسابقة القارية.

“بدأ يعتاد على هذا الأمر. يتأقلم جسده مع هذا المستوى المرتفع من المنافسات ولسوء الحظ سيغيب عن معسكرنا”.

وسيبدأ لاعبو الفريق الأمريكي في الوصول إلى النمسا اعتبارًا من مطلع الأسبوع لخوض مباراة ودية في 25 مارس أمام جاميكا وأخرى أمام أيرلندا الشمالية في 28 مارس في بلفاست.

ويستعد المنتخب الأمريكي لعام مزدحم يشمل المشاركة في المراحل النهائية لدوري الأمم لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) والكأس الذهبية وبداية التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

تابع آخر أخبار يوفنتوس مع الخليج 365 في جميع البطولات “الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا” اضغط هنا