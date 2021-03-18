زياش يهدي تشلسي بطاقة التأهل وبايرن يكتسح لاتسيو في دوري الأبطال

المنامة - ياسر ابراهيم - سجل النجم المغربي حكيم زياش هدفا حاسما لنادي تشلسي وقاده للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أتلتيكو مدريد، وواصل بايرن ميونخ نتائجه المبهرة واكتسح لاتسيو 6-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



وواصل تشلسي مسيرته في البطولة الأغلى على مستوى الأندية وتأهل إلى الدور ربع النهائي في رحلة بحث عن لقب جديد بعد تتويجه بنسخة عام 2012.



وحسم تشلسي المواجهة بفضل هدفي حكيم زياش في الدقيقة 34 وإيمرسون في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.



وكان تشلسي قد تفوق ذهابا بهدف وحيد، ليظفر الفريق الأزرق بورقة الترشح للدور المقبل بفوزه 3-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.



وأنهى أتلتيكو مدريد المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه المونتنيغري ستيفان سافيتش في الدقيقة 82، لتعمده ضرب المدافع الألماني أنطونيو روديغير بالمرفق.



بهذا الانتصار، حافظ تشلسي على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الـ13 على التوالي منذ أن تولى الألماني توماس توخيل تدريب الفريق في يناير/كانون الثاني الماضي، خلفا للمدرب فرانك لامبارد.



بتأهل تشلسي، أثبتت كرة القدم الإنجليزية تفوقها على الساحة الأوروبية عقب تأهل جميع ممثليها الثلاث في الدور ثمن النهائي إلى ربع النهائي، بعدما حجز ليفربول ومانشستر سيتي مقعديهما أيضا مع الثمانية الكبار في وقت سابق، في حين ودع الممثل الرابع مانشستر يونايتد البطولة من مرحلة المجموعات.



في المقابل، تأتي تلك الخسارة، لتشكل صدمة أخرى لجماهير أتلتيكو، التي كانت تحلم بحصول فريقها على دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، كما أنها تضاعف من قلق محبيه من إمكانية أن يلقي هذا الخروج الأوروبي بظلاله على مسيرة الفريق بالدوري الإسباني، الذي يتربع أتلتيكو على صدارته، خاصة بعدما تقلص الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه برشلونة إلى 4 نقاط فقط.





وفي مباراة أخرى، جدّد بايرن ميونيخ حامل اللقب فوزه على ضيفه لاتسيو عندما تغلب عليه 2-1 الأربعاء في ميونيخ في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وبلغ ربع النهائي.



وسجل الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي (33 من ركلة جزاء) وبديله الدولي الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو-موتينغ (73) هدفي بايرن ميونيخ، وماركو بارولو (82) هدف لاتسيو.



وكان بايرن ميونيخ فاز 4-1 ذهابا في العاصمة الإيطالية روما قبل ثلاثة أسابيع.



وخاض النادي البافاري المباراة في غياب قائده حارس المرمى الدولي مانويل نوير ومهاجمه الفرنسي كينغسلي كومان بسبب الإصابة.



وضرب بايرن ميونخ رقما قياسيا جديدا في البطولة الأوروبية العريقة، حيث وصل إلى ربع النهائي للمرة الـ 19، متجاوزا رقم برشلونة الإسباني الذي وصل إلى الدور ذاته 18 مرة.



وستقام قرعة الدور ربع النهائي يوم الجمعة، وتمتلك الكرة الإنجليزية الحضور الأكبر في هذا الدور بـ3 فرق، تليها الكرة الألمانية التي لديها فريقان بهذا الدور، فيما تحضر الكرة الإسبانية والفرنسية والبرتغالية بفريق واحد.



المصدر: وكالات