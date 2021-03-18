شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: أحد نجوم الزمالك رفض الإدلاء بتصريح لقناة النادي وقال «مبتدفعوش فلوس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الاعلامي خالد الغندور، استيائه الشديد من عدم إدلاء نجوم فريق الكرة بالنادي بتصريحات خاصة للقناة الرسمية للنادي الأبيض.

وقال الغندور في تصريحات تليفزيونية:«أحد لاعبي الزمالك في أحد الرحلات الخارجية، رفض اجراء مقابلة مع قناة الزمالك وقال»انتم مبتدفعوش فلوس«.

وأضاف:«البعض من نجوم الفريق يظهر في قنوات توجهها ضد الزمالك ولكن بسبب الحصول على آجر كبير من الظهور على شاشاتها».

وأكمل:«الكثير من اللاعبين يتعاملون مع الزمالك على أساس أنه مرحلة في حياتهم، ويبحثون عن عقود احتراف في الخليج من أجل الحصول على أموال كبيرة بلا انتماء».

وكان الزمالك قد خسر مباراته أمام الترجي التونسي مساء الثلاثاء بملعب القاهرة الدولي، وتأزم موقفه من حيث بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تجمد رصيده في مجموعته عند الرقم 2.