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بايرن ميونخ يصل للهدف 1000 في البطولات الأوروبية

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غادة عبد الحافظ 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق بايرن ميونخ الألماني رقم تاريخى جديد له في البطولات الأوروبية بعدما وصل للهدف 1000 ليصبح ثالث فريق يصل لهذا الرقم، بعدما فاز بهدف على فريق لاتسيو الإيطالي في المباراة التي أقيمت، بين الفريقين مساء الأربعاء على ملعب «أليانز أرينا» في إياب دور الستة عشر من البطولة للموسم الحالي 2020-2021.

وشملت قائمة الأندية التي سجلت أكثر من 1000 هدف في البطولات الأوروبية : 1169 هدفا وبرشلونة: 1138 هدفا، وبايرن ميونخ: 1000 هدف.

بايرن ميونخ يصل للربع النهائى:

ووصل بايرن ميونخ لربع النهائي في البطولة وذلك للمرة رقم 19 في تاريخه، ليصبح الأفضل في تاريخ بمسماها الجديد.

وتأهل بايرن ميونخ «حامل اللقب» في دوري أبطال أوروبا بمجموع المباراتين 6-2، بعد أن حقق فوزا كبيرا في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب «الأولمبيكو» بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

هداف بايرن ميونخ:

ووصل اللاعب ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ، بهذا الهدف، إلى هدفه رقم 18 في عام 2021 ورقم 39 مع العملاق البافاري هذا الموسم، والهدف رقم 73 له في دوري أبطال أوروبا، معززا بذلك مركزه الثالث في ترتيب الهدافين تاريخيا.

وحافظ بايرن ميونخ على سجله خالي من الهزائم بهذا الفوز، في 19 مباراة متتالية في دوري أبطال أوروبا،زويعد مانشستر يونايتد الإنجليزي هو صاحب الرقم القياسي في عدم الهزائم المتتالية، بدوري أبطال أوروبا، بعدم الخسارة في 25 مباراة، في الفترة بين 2007 حتى 2009.

وغاب عن بايرن ميونخ في لقاء اليوم، الحارس مانويل نوير لإصابته بنزلة برد، بالإضافة إلى الفرنسي كينجسلي كومان بسبب مشاكل عضلية خفيفة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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