بايرن ميونخ يصل للهدف 1000 في البطولات الأوروبية

وحافظ بايرن ميونخ على سجله خالي من الهزائم بهذا الفوز، في 19 مباراة متتالية في دوري أبطال أوروبا،زويعد مانشستر يونايتد الإنجليزي هو صاحب الرقم القياسي في عدم الهزائم المتتالية، بدوري أبطال أوروبا، بعدم الخسارة في 25 مباراة، في الفترة بين 2007 حتى 2009.