شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يصل للهدف 1000 في البطولات الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل
وشملت قائمة الأندية التي سجلت أكثر من 1000 هدف في البطولات الأوروبية ريال مدريد: 1169 هدفا وبرشلونة: 1138 هدفا، وبايرن ميونخ: 1000 هدف.
بايرن ميونخ يصل للربع النهائى:
وتأهل بايرن ميونخ «حامل اللقب» في دوري أبطال أوروبا بمجموع المباراتين 6-2، بعد أن حقق فوزا كبيرا في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب «الأولمبيكو» بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.
هداف بايرن ميونخ:
وحافظ بايرن ميونخ على سجله خالي من الهزائم بهذا الفوز، في 19 مباراة متتالية في دوري أبطال أوروبا،زويعد مانشستر يونايتد الإنجليزي هو صاحب الرقم القياسي في عدم الهزائم المتتالية، بدوري أبطال أوروبا، بعدم الخسارة في 25 مباراة، في الفترة بين 2007 حتى 2009.
وغاب عن بايرن ميونخ في لقاء اليوم، الحارس مانويل نوير لإصابته بنزلة برد، بالإضافة إلى الفرنسي كينجسلي كومان بسبب مشاكل عضلية خفيفة.
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