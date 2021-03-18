شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ × لاتسيو: أقدام أفريقية تصنع رقمًا مميزًا وخيبة إيطالية غير مسبوقة منذ 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح بايرن ميونخ في الوصول إلى دور ال8 من دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2021، وذلك بعد تفوقه في مباراة الإياب لدور ال16 على لاتسيو الإيطالي بنتيجة 2-1، ليتأهل حامل لقب المسابقة إلى الدور التالي بمجموع المباراتين بنتيجة (6-2).

وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول متفوقين بهدف نظيف من خلال ركلة جزاء سددها الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وفي الشوط الثاني، سجل البديل الكاميروني إيريك ماكسيم شوبو-موتينج الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 28 من زمن الشوط الثاني.

وقبل نهاية المباراة بـ 8 دقائق، سجل الضيوف هدفًا شرفيًا عن طريق لاعب الوسط الإيطالي ماركو بارولو.

رجل المباراة:

جوشوا كيميتش قدم دورًا كبيرًا في وسط الملعب، فصنع 4 فرص للتهديف، وربح 8 من 9 إلتحامات، وراوغ في 6 مناسبات بنسبة نجاح 100%، وكان أكثر من استعاد الكرة (10).

أبرز الأرقام والإحصائيات:

روبرت ليفاندوفسكي (29) تخطى سجل توماس مولر (28) وأصبح أفضل هداف في دوري الأبطال على ملعب أليانز أرينا، معقل البايرن.

فقط كريستيانو رونالدو (67) وليونيل ميسي (49) سجلا أكثر من روبرت ليفاندوفسكي في أدوار خروج المغلوب من دوري الأبطال (26).

الفريق الألماني فاز بجميع مبارياته الـ 22 على أرضه في المسابقة عندما يكون ليفاندوفسكي من ضمن المسجلين.

هدف تشوبو موتينج هو الهدف رقم 1000 لـ بايرن ميونخ في المسابقات الأوروبية. ثالث نادي يحقق ذلك بعد ريال مدريد (1169) وبرشلونة (1138).

بعمر 36 عامًا و51 يومًا، يعد ماركو بارولو ثالث أكبر لاعب يسجل في مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، بعد باولو مالديني (36 عامًا و333 يومًا) وريان جيجز (37 عامًا و148 يومًا).

تأهل بايرن ميونخ إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا للمرة التاسعة عشرة في تاريخه. أفضل مجموع لنادي في التاريخ في هذه المرحلة من المنافسة متقدماً على برشلونة (18) وريال مدريد (17).

لن يشارك أي فريق إيطالي في الدور ربع النهائي هذا الموسم. أول مرة يحدث ذلك في دوري الأبطال منذ 2015/2016.