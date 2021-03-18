شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق المتأهلة لدور الـ8 في دوري أبطال أوروبا وموعد القرعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسدل الستار منذ قليل على دور ثمن النهائي، في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تأهل ثمان فرق إلى الدور ربع النهائي.

الدور الذي لم يشهد مفاجأت كبرى سوى إقصاء يوفينتوس الإيطالي على بورتو البرتغالي، وخروج برشلونة الإسباني أمام باريس سان جيرمان، لنشهد دور ربع نهائي بدون كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي، منذ 2005.

وسيطرت الفرق الإنجليزية على البطولة بتأهل 3 فرق من أصل 8 أنجليزية (ليفربول- مانشستر سيتي- تشيلسي)، فيما اكتفى الدوري الألماني بأن وصل منه فريقين (بايرن ميونخ -بروسيا دورتمند)، فيما خاب أمل عشاق الدوري الإسباني بعد تعثر كل من برشلونة واتليتيكو مدريد، ليكتفي بقريق واحد من اسبانيا يصل ربع النهائي (ريال مدريد) بجانب فريق لكل من وفرنسا (باريس سان جيرمان) والبرتغال (بورتو).

فيما دون ذلك لم يشهد دور الـ 16 مفاجاة تذكر وفيما يلي نتائج الجولة والفرق المتاهلة.

بوروتو بورتو 1-2 يوفينتوس 3-2 المجموع (4-4) فاز بوروتو بقاعدة الهدف خارج الأرض

بروسيا دورتمند بروسيا دورتمند الألماني 2-3 اشبيلية الأسباني 2-2 المجموع (4-5)

ليفربول ليفربول الإنجليزي 0-2 لايبزيج الألماني 0-2 المجموع (0-4)

باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان الفرنسي 1-4 برشلونة الإسباني 1-1 المجموع (2-5)

ريال مدريد ريال مدريد الاسباني 0-1 اتلانتا الإيطالي 1-3 المجموع 1-4

مانشستر سيتي مانشستر سيتي الإنجليزي 0-2 بروسيا منشنجلادباخ الالماني 0-2 المجموع 0-4

بايرن ميونخ بايرن ميونخ الألماني 1-4 لاتسو الإيطالي 1-2 المجموع 2-6

تشيلسي تشيلسي الإنجليزي 0-1 اتليتيكو مدريد الإسباني 0-2 المجموع 0-3

ومن المفترض أن تقام قرعة دور الثمانية الجمعة في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة في مقر الاتحاد الاوروبي بمدينة نيون بسويسرا.