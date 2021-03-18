شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا.. الألمان يدهسون الفريق الإيطالي بسداسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق بايرن ميونخ لدور ربع نهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا، بفوزه على منافسه الإيطالي لاتسيو بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء ضمن منافسات جولة الإياب في دور 16 لبطولة التشامبيونزليج.

بايرن ميونخ تغلب على الفريق الإيطالي برباعية مقابل هدف في مباراة الذهاب بما يعني تأهل البافاري لدور ربع النهائي بسداسية مقابل هدفين بمجموع اللقاءين ذهابا وإيابا.

سجل أهداف مباراة الإياب مساء الأربعاء الموافق 17/ 3/2021، ليفاندوفسكي وتشوبو موتينج في الدقيقتين 33 و73، ولاتسيو أحرز هدفه الوحيد بفضل لاعبه ماركو بارولو قبل نهاية الوقت الأصلي بعشرة دقائق.

وكان هانز فليك المديرالفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، أعلن تشكيل الفريق لمواجهة لاتسيو في اللقاء الذي ينطلق في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «آليانز آرينا» في إياب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمي: ألكسندر نوبل.

خط الدفاع: بافارد- جيروم بواتينج- ديفيد ألابا- لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: ليون جوريتسيكا- جوشوا كيميتش- ليروي ساني.

خط الهجوم: توماس مولر- سيرج جنابري- ليفاندوفسكي.

وكان سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق لاتسيو الإيطالي، أعلن تشكيل مواجهة بايرن ميونخ في اللقاء الذي ينطلق في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «آليانز آرينا» في إياب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

جاء تشكيل لاتسيو كالتالي:

حراسة المرمي: بيبي رينا.

خط الدفاع: لازاري- أتشيربي- رادو- ماروسيتش.

خط الوسط: ميلينكوفيتش-سافيتش- إسكالانتي- لويس ألبيرتو.

خط الهجوم: محمد فارس- خواكين كوريا- موريكي.