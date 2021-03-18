شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي وأتلتيكو مدريد .. تألق زياش وجفاف سواريز وهدف تاريخي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق تشيلسي في بلوغ الدور ربع نهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2021، وذلك بعد تغلبه على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-0 في إياب دور ال16، ليتأهل البلوز إلى الدور التالي بمجموع المباراتين بنتيجة (3-0).

وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدف نظيف من توقيع صانع الألعاب المغربي، حكيم زياش.

ولعب أتلتيكو مدريد الدقائق الأخيرة من المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد المدافع المونتنيجري، ستيفان سافيتش.

وسجل البديل إيمرسون بالميري الهدف الثاني للبلوز في الوقت بدل من الضائع ليعزز من نتيجة تقدمهم المستحق ويتأهل البلوز رسميًا في النهاية إلى الدور التالي من المسابقة الأوروبية الأكبر.

رجل المباراة:

صانع الألعاب المغربي حكيم زياش خطف الأضواء في المباراة من خلال تسجيله الهدف الإفتتاحي، وصناعته أعلى رقم للفرص التهديفية (3)، بجانب تسديدة في 3 مناسبات (2 على المرمى) وربحه 6 إلتحامات.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

حكيم زياش سجل أول هدف في دوري الأبطال على ملعب ستامفورد بريدج مع تشيلسي، وهو الأول على أرض فريقه بالمسابقة منذ هدفه مع أياكس أمستردام ضد توتنهام في مايو 2019.

لا يوجد لاعب مغربي سجل أهدافًا في أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا أكثر من زياش (4).

زياش هو واحد من 8 لاعبين فقط في تاريخ دوري الأبطال الذين تمكنوا من التسجيل ضد قطبي مدريد في المسابقة (ريال مدريد وأتلتيكو مدريد).

1% من أهداف زياش في دوري الأبطال (7) جاءت ضد الأندية الإسبانية (4، 2 ضد ريال مدريد، هدف ضد أتلتيكو مدريد وهدف ضد فالنسيا).

لويس سواريز لم يسجل في 2219 دقيقة لعب مع فريقه عند زيارة ملعب أي منافس في دوري الأبطال. اللاعب لم يسجل على الإطلاق مع أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال، كذلك لم يسجل في أخر 25 مباراة في المسابقة مع فريقه كزائر. (منذ سبتمبر 2015، ضد روما مع برشلونة)

تلقى ستيفان سافيتش ثالث بطاقة حمراء له في دوري أبطال أوروبا؛ فقط زلاتان إبراهيموفيتش وإدجار دافيدز وسيرخيو راموس (4 لكل لاعب) هم من يملكون عدد أكثر في تاريخ المسابقة.

لم يتم إقصاء تشيلسي ابدًا في أدوار خروج المغلوب بالمسابقات الأوروبية عندما يفوز البلوز في مباراة الذهاب خارج قواعدهم (14).

تشيلسي بلغ دور ال8 من دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2013/2014

البلوز بدون خسارة في أول 13 مباراة لهم تحت قيادة توماس توخيل في مختلف البطولات، أطول فترة لا هزيمة لمدرب في بداية ولايته مع الفريق على مدار تاريخ تشيلسي.

إيمرسون بالميري دخل تاريخ دوري الأبطال من خلال تسجيله الهدف رقم 9000 في تاريخ المسابقة.

لا يوجد فريق هزم أتلتيكو مدريد في تاريخ دوري الأبطال أكثر من تشيلسي (4).