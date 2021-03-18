شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي وأتلتيكو مدريد .. البلوز يطرد سيميوني من دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق تشيلسي الإنجليزي فوزا تاريخيا على أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين نظيفين، مساء الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وسجل زياش وإيمرسون، هدفي تشيلسي في الدقيقتين 34 و94 من الشوط الثاني. وحسم البلوز بهذا الانتصار عبورهم للدور ربع النهائي، خاصة وأنهم انتصروا في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ليتأهلوا بثلاثية نظيفة بمجموع المباراتين.

وكان توماس توخيل ودييجو سيميونى المدير الفني لفريقى تشيلسي الإنجليزي، أعلن التشكيل الرسمى لمواجهة أتلتيكو مدريد في تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «ستامفورد بريدج»، في إياب دور الـ 16 من مسابقة دورى أبطال أوروبا.

وخاض تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ميندى.

الدفاع: روديجر، زوما، أزبيلكويتا.

الوسط: جيمس، كانتى، ألونسو، كوفاسيتش

الهجوم: فيرنر

وكان دييجو سيميونى المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني أعلن التشكيل الرسمى لمواجهة تشيلسي في تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «ستامفورد بريدج»، في إياب دور الـ 16 من مسابقة دورى أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أوبلاك.

الدفاع: لودى، خيمينيز، سافيتش، تريبير.

الوسط: كوكى، ساؤول، لورينتى، كاراسكو.

الهجوم: جواو فيليكس، لويس سواريز.