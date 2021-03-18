شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: باتشيكو قال لي «أنا لا أعرف من هو مروان حمدي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، استيائه من عدم توفير النادي بديل مميز لمصطفى محمد، عقب إعارته لصفوف جالاتا سراي التركي.

وقال ميدو خلال تصريحات متلفزة:«أشرف قاسم أكد لي أنه لم يكن يعلم شئ عن بدائل مصطفي محمد في نادي الزمالك».

وأضاف:«على اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك هي المسؤولة عن رحيل باتشيكو في هذا التوقيت، والتعاقد مع بدلاء مصطفي محمد»لازم يقدموا استقالتهم«.

وأنهى تصريحاته:«باتشيكو قال لي بالحرف الواحد :» أنا لا أعلم من هو مروان حمدي«، في إشارة منه إلى عدم استطلاع اللجنة رأي البرتغالي في التعاقد مع مهاجم الزمالك الجديد.

وخسر الزمالك على يد الترجي التونسي مساء الثلاثاء بملعب القاهرة وتأزم موقفه بشدة من حيث عبور مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا في الاختبار الأول لكارتيرون المدير الفني العائد مجدداً لولاية ثانية في النادي.