شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقي الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - التقى وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي الذي يزور محافظة جدة، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل، وعدد من مسؤولي فورمولا 1.

وجرى خلال اللقاء مناقشة كافة الترتيبات الخاصة بسباق (جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1)، المزمع إقامته بمشيئة الله في الفترة من 3 - 5 ديسمبر القادم بجدة، الذي يمثل الجولة ما قبل الأخيرة من سباقات «فورمولا 1» لهذا العام، إلى جانب الاطلاع ميدانياً على تفاصيل مسار الحلبة.

وتأتي هذه الاستضافة بعد سلسلة من النجاحات التي شهدتها المملكة، في إقامة العديد من الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية، في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة، والاهتمام الكبير الذي يوليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بما يتواكب مع خطط وأهداف رؤية المملكة 2030، تعزيزاً لقيمة ومكانة المملكة إقليميًّا وعالميًّا، وتأكيداً لقدرتها على استضافة هذه الأحداث العالمية الكبرى، نحو صناعة مجتمع حيوي بأعلى معايير جودة الحياة.