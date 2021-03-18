شكرا لقرائتكم خبر عن هل اغتال التحكيم الاتحاد ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أجمع نقاد التحكيم على تغاضي الحكم ماجد الشمراني عن جزائية صحيحة للاتحاد مساء أمس الأول أمام الفتح ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك، صاحبها جدل واسع في مواقع التواصل، خصوصاً أن المختصين في التحليل التحكيمي أكدوا وجود ركلة جزاء صريحة لنادي الاتحاد، كالحكم محمد الشريف والذي أكد لـ«الخليج 365» وجود ركلة جزاء لنادي الاتحاد، والحكم الدولي السابق عمر المهنا الذي قال: كان من المفترض احتسابها من حكم المباراة ماجد الشمراني أو تنبيه الحكم من قبل غرفة الفار بوجود حالة تتطلب إعادة النظر، وهو ما أيده الحكم الدولي السابق محمد الفودة الذي يرى أن لنادي الاتحاد ركلة جزاء صريحة لم تحتسب رغم الإعاقة الواضحة للاعب مهند الشنقيطي الذي خرج مصاباً إثر التدخل العنيف على مفصل القدم داخل منطقة الجزاء لنادي الفتح.

وأشارت الإحصائيات إلى أن رصيد الأخطاء التحكيمية المؤثرة على نادي الاتحاد ارتفع بعد التغاضي عن احتساب ركلة جزاء للاعب عبدالعزيز البيشي أمام الهلال في الدور الأول دورياً.

من جهة أخرى، تقرر أن يغيب عن مواجهة الاتحاد القادمة أمام الرائد دورياً ضمن منافسات الجولة 24 كل من اللاعب سعود عبدالحميد بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في كأس الملك، ومهند الشنقيطي للإصابة في مفصل القدم، ولاعب الوسط عبدالرحمن العبود لتعرضه لشد في العضلة الخلفية. ويدرس المدرب كاريلي عدة خيارات لتعويض النقص في صفوف الفريق، إذ من المحتمل أن تشهد تشكيلة الفريق مشاركة اللاعب حمدان الشمراني في مباراة الرائد في مركز الظهير الأيسر.