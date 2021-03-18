شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف تنعى «ربحي» رئيس نادي الخليج 365 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعى رئيس نادي الخليج 365 الرياضي في محافظة الطائف جمعان الخديدي، الرئيس السابق لنادي الخليج 365 سعيد ربحي نصار، الذي انتقل الى رحمة الله بعد معاناة مع المرض صباح أمس (الأربعاء).

ونعى مدير هيئة الرياضة في محافظة الطائف عبدالله الزايدي، الفقيد، مشيرا إلى فقدان مربٍّ فاضل تدرج في عدد من المناصب التعليمية ورياضي ساهم في تطوير الرياضة في محافظة الطائف ليس فقط كرة القدم بل العديد من الألعاب الرياضية المختلفة. وقال الزايدي لـ«الخليج 365» نعزي أنفسنا ونعزي تربية ورياضة الطائف في فقيد ساهم بشكل كبير في تطوير الرياضة في محافظة الطائف في المبارزة وكرة القدم وعدد من الألعاب الرياضية المختلفة.

وأشار رئيس نادي الخليج 365 الرياضي جمعان الخديدي، إلى أن الفقيد كان طوال سنوات عمله في التعليم والرياضة محبا للخير داعما للمواهب الشابة في الألعاب الرياضية المختلفة.

السيرة الذاتية

• تلقى تعليمه للمراحل الثلاث بالطائف؛ «الابتدائية» بمدرسة اليمانية، ثم الشهداء، «المتوسطة» بالمدرسة الأولى، و«الثانوية» بمدرسة ثقيف، ثم الطائف.

• يحمل بكالوريوس علم نفس ودبلوم إرشاد طلابي من جامعة أم القرى.

• بدأ حياته العملية في متوسطة دار التوحيد بالطائف أخصائيا اجتماعيا. ثم عمل بمدرسة مصعب بن عمير المتوسطة لمدة 13عاما، ثم انتقل وكيلا لثانوية الخليج 365 بالطائف لمدة 6 سنوات، وعمل وكيلا لثانوية القدس عاما آخر، وتسلم إدارة ثانوية القيروان لمدة 6 سنوات، وتقاعد بعدها، ليواصل مشواره في نادي الخليج 365.