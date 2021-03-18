شكرا لقرائتكم خبر عن عمر رضوان: أتمنى العودة للأهلي وتكرار تجربة محمد الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمر رضوان، حارس مرمى فريق أسوان، الذى انتقل له على سبيل الإعارة من الجونة، إنه طلب من فريق الجونة الموافقة على الانتقال لأسوان، بداية الموسم، حتى يضمن المشاركة مع الفريق، عملا بنصيحة شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى.

وقال رضوان فى تصريحات لبرنامج ملعب أون على قناة تايم سبورت، إنه لم يكن يشارك مع الجونة قبل أمم أفريقيا أساسيا، ولكن لم يشارك أساسيا أيضا مع المنتخب فى أمم افريقيا للشباب 2019، كما أن شوقى غريب قال له أهم شىء هو التواجد فى الملعب، لذلك طلب الانتقال من الجونة إلى أسوان، حيث تنازل عن بعض مستحقاته من أجل الخروج للإعارة.

وأَضاف اللاعب أنه فى عام 2016 طلب الانتقال إلى نادى الشرقية للحصول على خبرات، على أن يعود إلى النادى الاهلى، ولكن فى الوقت الحالى لا يوجد أى تواصل بينه وبين مسئولى القلعة الحمراء.

وقال عمر رضوان: "أتمنى العودة إلى النادى الأهلي، وأن أكرر تجربة الشناوى وأشارك أساسيا وأن أعود للأهلي وأنا رقم 1، خاصة أن حلمى الاحتراف الخارجى".

وأشار الحارس إلى أن جهاز المنتخب الوطنى تواصل معه لاحتمالية تواجده فى المعسكر القادم، فمجرد وجود اسمى مع المنتخب شىء رائع، وحلم من أحلامى اللعب مع الفراعنة الكبار.

واختتم حديثه أن تجربة الشناوى فى الأهلى، وجديته فى التدريبات سبب فيما وصل إليه فى الوقت الحالى، وفيما يخص إكرامى فالانتقال إلى بيراميدز خطوة إيجابية أعادت له الثقة، وهو ما ظهر فى تألقه بالمباريات باستمرار.